Метални монолити се появяват мистериозно из различни места по света. Първо странният паралелепипед беше забелязан в пустиня в щата Юта. Той беше „открит” в средата на ноември от местните власти, които прелитали над пустинята с хеликоптер.

Новината за находката бързо се разпространи в социалните мрежи. Много потребители откриха прилики с причудливите извънземни монолити във филма "2001: Космическа одисея" на Стенли Кубрик. Други от тях забелязаха прилика с авангардните творби на Джон Маккракън - американски скулптор, живял известно време в съседния щат Ню Мексико и починал през 2011 г. Неговият син Патрик Маккракън наскоро сподели пред в. "Таймс", че баща му му е казал през 2002 г., че "би искал да остави произведенията си на изгубени места, за да бъдат открити по-късно". По-рано през седмицата Дейвид Цвирнер, законният представител на Маккракън, заяви, че счита за напълно възможно мистериозният монолит да е дело на авангардиста.

Monolith mystery deepens as Utah desert object vanishes https://t.co/hW0I0We2sh pic.twitter.com/lXbH0sQDFf — Reuters (@Reuters) November 30, 2020

По-любопитните успяха и да открият къде се намира мистериозното съоръжение и да се снимат с него, въпреки, че властите отказаха да разпространят координатите му. Други пък потърсиха координатите му в Google Maps и споделиха още по-любопитна информация. Всъщност съоръжението е било там още през 2016 година. Те потвърждават тезата си и с кадри от приложението.

So the Utah Mystery Monolith has been geolocated (of course it has). It’s at 38.343080°, -109.666190° and Google Earth shows it’s been there since 2016. (HT @CovertShores) https://t.co/ECritgYk6g pic.twitter.com/DiV898FekL — Karin Kosina (@kyrah) November 25, 2020

Както мистериозно се появи монолитът, така и мистериозно той изчезна от червената пустиня. Потребители в социалните мрежи твърдят, че забелязали четирима мъже, които отнесли съоръжението.

PICTURED: Moment mysterious monolith in Utah desert is removed by group of four men https://t.co/iLrLtBOSOO pic.twitter.com/8f1TuJKGjB — Daily Mail US (@DailyMail) December 2, 2020

Само дни по-късно обаче мистерията се заплете. Румънски медии разпространиха информация, че подобен монолит се е появил на хълм в Нямц. Потребители от северната ни съседка обаче определят експоната като реплика на американската мистерия и искрено се позабавляваха с „находката”. Също така мистериозно изчезва обаче и румънският монолит.

NEW - A metal monolith identical to the one recently found in #Utah has just appeared on a hillside in Romania. pic.twitter.com/kR6Kkg23xr — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 30, 2020

А в началото на декември потребители в социалните мрежи споделиха снимки на трети монолит. Този път съоръжението е поставено на върха на планина в Калифорния. Десетки местни жители са се качили до мястото, където мистериозно се е появила металната скулптура, за да се снимат с нея.

NEW: Mysterious monolith appears in Atascadero, California pic.twitter.com/aPJxe0U13X — Norbert Elekes (@NorbertElekes) December 3, 2020

Общото при трите монолита е, че са високи 4 метра, изработени са от метал и в една и съща форма. Как и защо се появяват тези конструкции, за света в момента остава мистерия. Потребители по цял свят са толкова впечатлени от мистериозните случки и тяхното съвпадение, че вече заформят теории къде ще се появи следващото съоръжение, чие дело е и какъв е неговият замисъл. Някой предполагаха, че следващият монолит ще се появи в Гренландия, за да се образува триъгълник между отделните фигури. Тази теория пропадна с появата на монолит в Калифорния.

So the monolith disappeared from Utah and then turned up in Romania. If the “Aliens” like equilateral triangles it should pop up in Greenland next... pic.twitter.com/qvuM1t31rG — Mothra P.I. (@Hardywolf359) December 1, 2020

