Взрив е станал в станция за пречистване на отпадни води в английския град Бристъл. При инцидента има множество ранени. Това съобщиха от пожарната и спасителната служба на Ейвън, цитирани от Пи Ей Медия и Ройтерс.

Emergency services are at the scene of a large explosion in Avonmouth. The fire service has confirmed there have been casualties. More here: https://t.co/O4ZA3Z02pU pic.twitter.com/APpAIH2GKk — ITV News West Country (@itvwestcountry) December 3, 2020

Преди това от пожарната служба заявиха в Twitter, че са реагирали на инцидент, след като са били повикани заради голяма експлозия в Ейвънмут, Югозападна Англия.

#England: Photos from the scene of an explosion at a warehouse in Avonmouth near Bristol - @JamesDiamond0 pic.twitter.com/WRIFT36gHS — NewsHub (@NewsHubNow) December 3, 2020

На мястото са били изпратени и екипи на полицията и Спешна помощ.

A local British emergency services department says there have been “multiple casualties” following a large explosion at a warehouse near the southwest England city of Bristol. https://t.co/06v7zQxL1M — The Associated Press (@AP) December 3, 2020

По информация на посолството на Република България в Лондон няма данни за пострадали българи при аварията. Мисията ни е в контакт с местните власти и в готовност да окаже съдействие при необходимост.

Мощна газова експлозия разтърси Западен Лондон, вероятно има жертви (ВИДЕО)

Българските граждани могат да се свържат с посолството ни във Великобритания на телефони: +44 20 7581 3144; +44 0 20 7584 9400​. Дежурни телефони в извънработно време: + 44 20 7 5813144; + 44 20 7 5849400. Или на е-mail: ambass.office@bulgarianembassy.org.uk и ambass.office@bgembassy.plus.com.

За да научавате първи новините от България и света, изтеглете новото приложение на NOVA - за Android ТУК или iOS (Apple) ТУК .