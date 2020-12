Българският шампион „Лудогорец” и „Антверпен” играят при резултат 0:1 в мач от петия кръг от груповата фаза на Лига Европа. Разградчани търсят първи точки в тазгодишната надпревара, след като в двубоите си дотук имат четири поредни поражения, пише Gong.bg .

⚽ Today at 19:55 🕖 Royal Antwerp vs Ludogorets in Europa League - Group stage #Antwerp #Ludogorets #UEL pic.twitter.com/qTB9il6uxl