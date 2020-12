На паркинг пред сградата на Радио и Телевизия Сърбия (РТС) в Белград избухна експлозия. Един човек загина, а двама са тежко ранени, предаде МИА, цитирана от БГНЕС.

На мястото на инцидента незабавно пристигнал екип на Бърза помощ и констатирал смъртта на работника Т. Н. (65 г.). Друг работник с инициали П. З. (64) е откаран в интензивно отделение, а трети човек - Н. П. (50) е с наранявания по главата.

