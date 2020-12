Тайванските власти са наложили глоба в размер на 3500 долара на човек, който е нарушил карантината си само за осем секунди, съобщава CNN.

Мъжът, работник мигрант от Филипините, е бил под карантина в хотел в град Гаосюн, когато за кратко излязъл от стаята си в коридора, съобщава Министерството на здравеопазването пред официалната централна новинарска агенция на Тайван (CNA).

The man, a migrant worker from the Philippines, was quarantining in a hotel in Kaohsiung City when he briefly stepped out of his room into the hallway. https://t.co/bFutbkuvBd