Часът настъпи! Най-добрият български боксьор Кубрат Пулев за втори път в своята кариера ще се бие за титлите в професионалния бокс, като българинът този път ще мери сили с Антъни Джошуа за коланите – IBF, WBO и IBO в тежка категория.

Както винаги Кубрат Пулев излезе на популярната българска песен "Притури се планината".

Удари часът на Кубрат Пулев!

РУНД 6

РУНД 5

Джошуа тръгна в атака с ъпъркът, като включи и другата ръка. Все пак Кубрат сякаш се окопити след ужасния трети рунд и заигра свободно. Джошуа пое ляв прав в тялото си, като двамата се надиграваха. Кобрата получи ъпъркът и тръгна да се навежда, но извади шанс в тази ситуация. Последва чудесна атака на нашия, гарниран с ляв прав.

РУНД 4

Кубрат все още не беше в добра кондиция след нокдауните, но направи остри удари с лявата и дясната ръка, което заблуди Джошуа за състоянието му. Кобрата тръгна напред и не даваше вече на AJ да води боя. На два пъти Кобрата опита солидна комбинация с лява и дясна ръка, ала Джошуа все избягваш ударите на Кубрат.

РУНД 3

Кубрат опита да натисне рано в третия рунд своя дуел, а Джошуа залитна край въжетата, ала не от поражение в българина. Джошуа намери брилянтно главата на Кобрата с десен прав, макар нашият да се изтегляше. Кобрата беше разклатен след серия от десни крошета, който отнесе двуцифрен брой удари в главата си. Джошуа нанесе и ъперкът в главата на Джошуа, а Кобрата беше безпомощен и падна в нокдаун. Последва ново падане от българина.

РУНД 2

Тактиката на Джошуа бе на високо ниво, като това продължи и в хода на втория рунд. Въпреки това, българският боксьор демонстрира сериозна защита и рядко AJ успяваше да накаже българина. Кубрат прати до въжетата британеца и намери с ляв прав в тялото. Първата сериозна атака бе за Джошуа, който направи тройна серия в главата на българина, а Кубрат отвърна с усмивка в този случай. Пулев опита си мощно ляво кроше, което не достигна до главата на Джошуа. Кубрат продължи малко по-агресивно и продължи с ляв прав. Джошуа започна да атакува корема на българина.

РУНД 1

Двамата боксьори стартираха с прави гардове, като първите секунди нямаше преки удари към един от двамата. Пръв Джошуа опита с ляв прав да намери главата на българина, но без успех. Кубрат придържаше дистанция и опита да атакува тялото на Джошуа. Англичанинът вкара първи удар, който обаче не се отрази на Кобрата. Последва ляв прав в главата в Кубрат. Българинът показа сериозна завидна бързина в хода на първия рунд. Пулев пробва ляво кроше в главата на Джошуа, който бе успешен.

Кубрат Пулев и Антъни Джошуа вече са в залата, а мачът започва до броени минути. Един от зрителите в залата ще е и легендата Флойд Мейуедър.

