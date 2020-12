Жребият за 1/8-финалите в Шампионската лига беше изтеглен днес.пише Gong.bg . На пролет ще станем свидетели на уникални сблъсъци, като мачът, който приковава най-голям интерес, е сблъсъкът между Барселона и Пари Сен Жермен.

Носителят на трофея Байерн Мюнхен ще срещне Лацио, докато рекордьорът по титли в турнира Реал Мадрид ще има наглед лесна задача, след като се падна с друг италиански тим - този на Аталанта.

Английският шампион Ливърпул ще има за съперник коравия тим на РБ Лайпциг, който изхвърли Манчестър Юнайтед в груповата фаза. Ювентус пък изтегли най-лесния съперник, поне на хартия, Порто.

Не трябва да бъде подценяван и сблъсъкът между непредвидимия Атлетико Мадрид и английския Челси.

Дуелите от осминафиналната фаза в турнира са насрочени за 16/17/23/24 февруари 2021-а (първите мачове) и март 9/10/16/17 (реваншите) според програмата.

Жребият за 1/8-финалите:

Борусия Мьонхенгладбах - Манчестър Сити

Лацио - Байерн Мюнхен

Атлетико Мадрид - Челси

РБ Лайпциг - Ливърпул

Порто - Ювентус

Барселона - Пари Сен Жермен

Севиля - Борусия Дортмунд

Аталанта - Реал Мадрид

Трябва да се има предвид, че могат да играят помежду си отбори, които са заели първото място в своите групи срещу тези, които са финиширали на второ място. Регламентът на УЕФА гласи, че на 1/8-финалната фаза не могат да спорят отбори, които са мерили сили помежду си в груповата фаза, както и такива, които са от една и съща страна. Тези неща губят своята стойност след 1/4-финалната фаза.

