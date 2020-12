Вулканът "Килауеа" е изригнал на Големия остров на Хавай, съобщи Американската служба за геоложки проучвания, позовавайки се на Хавайската вулканична обсерватория.

В мрежата се появиха снимки на изригването, на които се вижда, че от кратера се извива черен дим, оцветен в оранжеви нюанси.

BREAKING: A new eruption has just begun at Hawai'i's Kīlauea volcano. Lava is gushing out of the summit crater and quakes are rocking the Big Island.



This is an ongoing situation. Here's the very latest on what's happening on-site.



Me, for @forbes https://t.co/qw51UnykFJ — Dr Robin George Andrews 🌋 (@SquigglyVolcano) December 21, 2020

Активният вулкан бе в поредица от експлозивни изригвания през 2018 г., но оттогава запази "мълчание" до началото на този месец, когато започна да показва признаци на сеизмичност.

#Kilauea #volcano (#Hawaii) update - The eruption which has started about 2 hours ago inside the summit caldera is now producing a strong glow from the Haleama'uma'u crater.

The exact location of the new vents is not clear yet. Ev...https://t.co/rfMzL8rlbr — VolcanoDiscovery (@volcanodiscover) December 21, 2020

Photographer Ken Boyer (@kenboyerphoto) broadcasting live on Facebook from Kīlauea overlook, answering questions from viewers around the world. Earlier scenes captured explosions as the water lake in the crater vaporized. #kilauea #volcano #hawaii pic.twitter.com/zXInpCdiMM — Ryan Kawailani Ozawa (@hawaii) December 21, 2020

