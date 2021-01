Актрисата Ема Стоун е бременна с първото си дете няколко месеца след като се омъжи за режисьора Дейв Маккери. Човек от обкръжението на 32-годишната актриса потвърди пред медиите, че тя е бременна и "харесва семейния живот".

Ема Стоун се омъжи (СНИМКИ)

Ема Стоун се омъжи за Дейв Маккери през септември миналата година, девет месеца след като се сгодиха. Двамата не обичат да разкриват подробности за личния си живот и още не са потвърдили новината за бременността.

Ема Стоун отлага сватбата си

Преди месец обаче холивудската звезда се отказа от участие във филма "Вавилон" с Брад Пит под режисурата на Деймиън Шазел заради "съвпадение в графика".

emma stone forreal pregnant. i thought we were joking pic.twitter.com/gUAbDsnho9

Актрисата е казвала, че като момиче не е искала нито сватба, нито деца, но с течение на времето отношението й се е променило.

EMMA STONE IS PREGNANT AND DIANNA AGRON IS THE FATHER???? pic.twitter.com/T9JmFwZTjs