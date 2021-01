Пътнически самолет на нискотарифната индонезийска компания "Шривиджая еър" е изгубил контакт с диспечерите след излитане от летището в Джакарта, Индонезия, предадоха световните агенции.

Боинг 737-500 е летял за Понтианак. В самолета е имало 56 души, в това число седем деца и шест души екипаж.

Indonesia's Sriwijaya Air lost contact with a plane that left Jakarta, an official says. Search and rescue has sent a ship to the location where the plane is suspected to have lost contact. https://t.co/6Ru5fQC5Cn