Товарният кораб "Дракон", който се разкачи от Международната космическа станция (МКС), връща на Земята 12 бутилки френско вино и стотици лозови пръчки, прекарали година в космоса в името на науката, предаде Асошиейтед прес.

"Дракон" се скачи с МКС

Бутилките са опаковани грижливо, всяка в стоманен цилиндър, за да не се счупи. Те са останали затворени на МКС в експеримент на люксембургска компания "Спейс карго ънлимитед", която проверява как старее виното в космоса.

Cheers! French wine, vines headed home after year in space, This photo provided by NASA shows SpaceX's Dragon undocking from International Space Station on Tuesday, Jan. 12, 2021. SpaceX's Dragon cargo cap... https://t.co/tiyQrkYoRr pic.twitter.com/gI9qWp1GLz