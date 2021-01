Има победител в лотарията "Пауърбол" в САЩ с джакпот от 730 милиона долара. Това е петата най-висока сума, натрупана в историята на играта.

Печелившият билет е продаден в щата Мериленд. Джакпотът за следващото теглене на лотарията в събота е около 20 милиона долара.

