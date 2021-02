Музикантът Брайън Уорнър, известен като Мерилин Менсън, бе обвинен в тормоз и изнасилване от няколко жени, сред които актрисата Еван Рейчъл Ууд. Това накара музикалната му компания да оттегли подкрепата си за новия му албум и да откаже сътрудничество по бъдещи проекти.

Менсън отрече отправените му обвинения и ги определи като "изкривяване на действителността".

Breaking news: In a show of solidarity, Evan Rachel Wood and at least four other women make new allegations of abuse against Marilyn Manson https://t.co/yLPWSgJDA7

Еван Рейчъл Ууд е звезда от поредицата "Западен свят". В последните години тя често споменава, че е била подложена на тормоз от свой партнор, без да назовава името му. В понеделник актрисата разкри в Instagram, че това е Мерилин Менсън.

"Името на моя насилник е Брайън Уорнър, познат на света като Мерилин Менсън. Той започна да ме манипулира, когато бях тийнейджърка и в продължение на години ме подлагаше на ужасен тормоз", написа 33-годишната Ууд.

Evan Rachel Wood accused Marilyn Manson of abuse and says the singer groomed her as a teenager.



Wood previously spoke to Congress about being sexually abused by an ex-partner, as part of an effort to improve survivor rights and end the backlog of untested rape kits. pic.twitter.com/Kmr8wWwPRv