Цветана Пиронкова загуби двубоя си срещу Серина Уилямс от третия кръг на турнира в Мелбърн, който предшества турнира от Големия шлем - Аустрелиън Оупън с 1:6, 4:6. В първия сет Уилямс спечели с 6:1 за 28 минути с три пробива в найна полза. Във втория успехът дойде с 6:4 с пробив в десетия гейм, пише gong.bg.

Преди този мач пловдивчанката надигра Дона Векич във втория кръг и Людмила Самсонова - в първия. Българката премина и през квалификациите за Australian Open и от началото на 2021 г. записа пет поредни победи.

