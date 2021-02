Земетресение от 7,1 по Рихтер разтърси Япония. Трусът е станал в 23:07 часа местно време.

Епицентърът е край бреговете на префектура Фукушима на дълбочина от около 60 км. Засега няма данни за жертви и щети. В голям район по североизточното крайбрежие на Япония е спрял токът. Близо 1 милион домакинства са без ел.захранване. Властите не са издали предупреждение за опасност от цунами.

През март 2011 г. Фукушима и други райони в Североизточна Япония бяха разтърсени от земетресение с магнитуд 9 и засегнати от последвало цунами, което предизвика авария в АЕЦ "Фукушима", а наводненията отнеха живота на повече от 18 500 души, припомня БТА.

