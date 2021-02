Мощни снежни бури и арктически студове сковаха американския щат Тексас. Почти половината инсталации за генериране на вятърна енергия замръзнаха и са извън строя. Необичайно мразовитото за този район време блокира вятърни турбини, като същевременно повиши търсенето на електроенергия до рекордни равнища, предаде Ройтерс, позовавайки се на компанията оператор на мрежата.

От вятърните инсталации с обща мощност над 25 000 мегавата в щата вчера сутринта вън от строя бяха мощности, произвеждащи около 12 000 мегавата електроенергия.

Frozen wind turbines hamper Texas power output, state's electric grid operator says https://t.co/SNTHEC79ZX via @statesman go green and freeze,brilliant