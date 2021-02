​Акрополът и другите антични паметници в Атина бяха покрити днес от сняг - необичайна гледка за Гърция, която е обхваната от "безпрецедентна" за последните десет години студена вълна, съобщава АФП, като се позовава на гръцките власти.

На островите Крит и Евбея двама души са починали в резултат на студовете. 80-годишен мъж, страдащ от респираторни проблеми, е починал в къщата си в село Трупи на остров Евбея. То е без ток от два дни и е недостъпно заради обилните снеговалежи. Линейката не е могла да стигне до дома му, за да бъде отстранена повреда на апарата му за дишане.

На остров Крит 60-годишен мъж, занимаващ се с животновъдство, е бил открит мъртъв в снега пред хамбар в село Каминаки в източната част на острова.

Площад Синтагма в центъра на Атина бе покрит със сняг, който от вчера създава проблеми за движението в гръцката столица. За придвижването по някои улици на Атина властите поискаха от шофьорите да използват вериги.

Програмата за ваксинация срещу COVID-19 в област Атика, където се намира столицата Атина, бе отменена за днес заради извънредната ситуация, съобщиха властите.

Преустановено бе движението на автобусите, така че центърът на Атина се обслужва само от метро и трамваи. Пътните артерии в северното предградие на столицата бяха покрити с дебела снежна покривка, а снегорините не бяха достатъчно на брой, за да разчистят пътната мрежа.

В областта Атика, където живее една трета от населението на страната, на места температурата падна до нула градуса, особено в северната част на столицата.

„Това е труден ден, явлението е безпрецедентно”, посочи правителственият говорител Христос Тарандилис пред радио Скай, като призова за предпазливост.

Според експерти подобни снеговалежи са „рекорд" за Атина от десет години насам, въпреки че сняг валя над Акропола през 2019 г.

Освен остров Евбея, който е без електричество от 48 часа, в предградие на Атина е имало прекъсване на тока, след като дървета са паднали върху електрически стълбове.

„Голямото ни безпокойство е електрическата мрежа”, заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис след спешно заседание. „Трябва да сме търпеливи, за да се справим с това явление, което е наистина необичайно”, каза още той.

Премиерът участва в среща, свикана от министерството за защита на гражданите с цел „координиране" на усилията за „справяне със ситуацията", специално в сферата на транспорта, според съобщение на министерството за защита на гражданите.

