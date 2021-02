Трагичната смърт на 6-седмично бебе в Румъния по време на церемония по кръщенето му предизвика фурор в страната, като мнозина настояват за промяна във вековната практика.

Сред тях е съкрушеният баща, който постави под съмнение начина, по който свещеникът се кръщава сина му по време на ритуала на православната църква в Сучава, град в североизточната част на страната.

Работата на свещеника с бебето е подложена на допълнителен контрол, тъй като детето се е родило преждевременно и не е било най-здравото. Бебето е откарано по спешност в болница, но е починало няколко часа по-късно.

Протокол от аутопсията открива вода в белите дробове на детето. Според news.com.au бащата казва пред местна медия, че цели 110 милилитра течност са влезли в дробовете на сина му.„Момчето плачеше, но свещеникът го потопи три пъти във вода и то вдиша вода“, каза той.

Онлайн петиция за промяна на традицията на кръщението, стартирана след трагедията, е подписана от близо 60 000 души.

