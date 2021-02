Марсоходът „Пърси”, който кацна на Марс, изпрати първи цветни снимки от Червената планета. Снимките са от повърхността на планетата, а една от тях е заснета по време на кацането му – при навлизане в атмосферата.

The moment that my team dreamed of for years, now a reality. Dare mighty things. #CountdownToMars pic.twitter.com/8SgV53S9KG

„Моментът, за който с моя екип мечтаем от години, вече е факт”, пишат от екипа, който ръководи мисията.

Роувърът е направил още кадри и те ще бъдат показани от НАСА в скоро време. Засега точен брой на снимките не се съобщава, но те са повече от очакваното, казват специалисти. НАСА освен това разчита в близките дни да получи и първи аудиозапис от Пърсивиърънс. Това може да стане или в края на тази седмица, или в началото на идната.

„Пърси”, както наричат подвижната лаборатория, има големи способности. Може да копае на дълбочина 2 метра и се очаква да вземе десетки проби, които да бъдат изследвани на Земята. Дори системата му за кацане е революционна. „Пърси” сканираше повърхността преди да кацне и активно променяше посоката си, за да избере оптимално място.

I love rocks. Look at these right next to my wheel. Are they volcanic or sedimentary? What story do they tell? Can’t wait to find out.#CountdownToMarshttps://t.co/7w3rbvbyoL pic.twitter.com/H3q1M0YJAd