НАСА публикува зрелищна панорамна снимка на Марс, направена от роувъра „Пърсивиърънс”, предаде БТА.

Снимката е на зоната, в която апаратът кацна миналата седмица. Тя е съставена от множество кадри, направени от марсохода и показва пуст район с геоложки формации, в това число и изваяна от вятъра скала и ръба на кратера на Джезеро, където, според учените, е имало дълбоко езеро, в което се е вливала река преди около 3,5 милиарда години.

Снимка: БТА/NASA/JPL-Caltech via AP

New postcard from Mars: this high-definition panoramic image from @NASAPersevere's Mastcam-Z reveals the rim of Jezero Crater and cliff face of an ancient river delta in the distance: https://t.co/dRVuS6mxT3 pic.twitter.com/ElqbHqIIhw