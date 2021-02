Изключително дискретно създание от разред Врабчоподобни, което не е виждано от 172 години, е забелязано в гора в индонезийската част на остров Борнео. Това съобщават от неправителствена организация, очарована от това "спиращо дъха" откритие, предаде Франс прес.

Black-browed babbler found in Borneo 180 years after last sighting https://t.co/yrV2PaqcMD