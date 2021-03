Съпругът на британската кралица Елизабет II – принц Филип, беше изписан от болницата след най-дългия му престой, съобщават медиите на Острова.

Британският принц Филип се възстановява след сърдечна операция

After a full 4 weeks in medical care - including an operation on his heart - 99 year old Prince Philip has left hospital @7NewsAustralia pic.twitter.com/Yj51MnooGG