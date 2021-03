Рисунка от уличния художник Банкси на стената на необитаем британски затвор беше надраскана от неизвестни лица. Под картината на бягството на затворника-писател Оскар Уайлд е написано името на бивш конкурент на Банкси.

Banksy on side of former Reading prison defaced with red paint https://t.co/HJaLRwfXkp

Оригинално на мястото имаше пишеща машина, но тя е заличена с надпис "Тийм Робо". Робо е художник на графити, починал през 2014 г., с когото банкси има дългогодишна вражда. Рисунката на Банкси се появи на стената на закрития преди 7 години затвор на 1 март.

A Banksy mural was recently defaced. How do you feel about this?#Banksy #StreetArt #Graffiti #KingRobbo #Reading pic.twitter.com/lsfGLA0cKl