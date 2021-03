Руска ракета "Союз-2.1а" с 38 спътника, чийто старт бе отложен на 20 март, бе изстреляна от космодрума "Байконур".

Ракетата "Союз" носи сателити от 18 различни страни, включително, Бразилия, Великобритания, Германия, Канада, Израел, Испания, Италия, Нидерландия, Саудитска Арабия, Словакия, Унгария, Южна Корея и Япония.

Планираното извеждане в орбита на 20 март беше отложено малко преди изстрелването и първоначално „Роскосмос“ не даде подробности, като обяви само, че има технически проблеми.

Russia's Soyuz 2 sports new look inspired by first cosmonaut Yuri Gagarin's rocket https://t.co/NCdsodgUC7 pic.twitter.com/D1Ln29SSW7

В събота вечерта генералният директор на „Роскосмос“ каза пред ТАСС, че изстрелването е насрочено за 22 март заради проблем с наземното оборудване, който е отстранен.

За 25 март е планирано изстрелване на ракета-носител "Союз-2.1б" с британски комуникационни спътници.

Soyuz-2-1a rocket lifts off from Russia's brand-new Baikonur spaceport with the CAS500-1 spacecraft and 38 secondary passengers! pic.twitter.com/T6cKqYygmW