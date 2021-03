Словенец, недоволен от въведените ограничителни мерки заради коронавируса, се е опитал да нахлуе в сградата на парламента в Любляна с моторна резачка, крещейки "Писна ми от локдауна!", съобщава сръбската телевизия РТС.

ЗАРАДИ БУЙСТВАЩ ПЪТНИК: Самолет кацна извънредно в София (ВИДЕО)

Служители на охраната успели да спрат гневния мъж на главния вход. Никой не е пострадал при инцидента и той не е повлиял на работата на парламента, който в този момент обсъждал искането за оставка на председателя Игор Зорчич, съобщи СТА.

#Slovenia - a guy walked up to the parliament building enterance with a chainsaw today, saying he is fed up with lockdowns (yet another one begins on April 1st), then he got tackled by the security.



Finally someone with some balls over there. pic.twitter.com/pGqP85YnPT