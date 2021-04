Репортерите, които пътуват с първата дама на САЩ Джил Байдън, получиха първоаприлска изненада от нея по време на полет от Калифорния до Вашингтон в четвъртък, съобщи Асошиейтед прес. По време на сервирането на храни и напитки стюардеса с бадж "Джазмин" им поднесла сладолед. Тя била с къса черна коса, черен костюм с панталон и носела черна предпазна маска на лицето.

Няколко минути по-късно Джазмин се появи пред журналистите без дегизировка и се оказа, че това е първата дама Джил Байдън. Тя през смях им съобщи, че това е била нейната първоаприлска шега.

Сътрудниците на Джил Байдън споделиха, че не знаели за идеята й и те самите били изненадани, когато установили истинската идентичност на Джазмин.

В автобиографията си от 2019 г. "Where the Light Enters" Джил Байдън пише, че обича да прави шеги и изненади. Когато съпругът й бе вицепрезидент в администрацията на Барак Обама, тя се скрила в отделението за кабинен багаж в самолета Air Force 2 и изплашила човека, който отворил капака, за да сложи куфарчето си там.

"Винаги съм смятала, че трябва да си доставяме радостни моменти, когато е възможно", пише тя.