Най-добрият български тенисист Григор Димитров взе участие в интересна рубрика на ATP. Първата ни ракета трябваше да прояви въображение и да отговори на няколко въпроса по възможно най-грешния начин.

Introducing Wrong Answers Only 👀



The game is simple: come up with the best possible wrong answer...



Up first, @GrigorDimitrov 😬 pic.twitter.com/2EWcSvtSvl