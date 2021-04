Двама полицаи са ранени при инцидент край Капитолия, съобщава Ройтерс. Те са откарани в болница. Сградата на американския Конгрес е затворена. На място има изпратени екипи на полицията.

BREAKING - Multiple US Capitol police officers have been shot according to the radio. More police units rush to the complex.pic.twitter.com/t2hmyh0aYP — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) April 2, 2021

На държавните служители са изпратени текстове, в които им се казва да стоят далеч от прозорците. Улиците и офис сградите в близост до сградата също са затворени.

BREAKING: Video appears to show a car has crashed into barriers outside the US Capitol building. Two people taken away on stretchers. Huge police presence. #UScapitol #WashingtonDC

pic.twitter.com/Yqx61zFTGX — Global News Network (@GlobalNews77) April 2, 2021

Според някои медии, кола се е врязала в бариерата на булевард "Независимост". Първоначално бе съобщено за стрелба. Работи се по изясняване на случилото се, съобщават от полицията. Предполага се, че служители на реда са стреляли по шофьора.

