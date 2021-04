При стрелба в Капитолия са ранени двама полицаи, съобщава "Дейли мейл". Сградата е затворена. На място има изпратени екипи на полицията, откъде засега не съобщават информация.

BREAKING - Multiple US Capitol police officers have been shot according to the radio. More police units rush to the complex. pic.twitter.com/t2hmyh0aYP

На държавни служители са изпратени текстове, в които им се казва да стоят далеч от прозорците. Улиците и офис сградите в близост до сградата също са затворени.

Очаквайте подробности!

⚠️🇺🇸#URGENT: US Capitol Building in lockdown after report of 2 Capitol police officers shot



📍#Washington l #DC

Police and EMS personnel are responding to a call of 2 officers shot at the US Capitol Building. No further information on the shooter.

This is an ongoing incident! pic.twitter.com/nkdWErmVIu