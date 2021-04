Високопоставен представител на Европейската агенция по лекарствата потвърди връзката между ваксината срещу COVID-19 на AstraZeneca и образуването на тромбози.

Висок брой починали с COVID-19 за ден

Пред италианския вестник „Месаджеро”, Марко Кавалери, който отговаря за ваксинационната стратегия на агенцията твърди, че все още не може да се каже какво конкретно провокира тази реакция.

#UPDATE European Medicines Agency (#EMA) head of vaccines Marco Cavaleri said in an interview published on Tuesday that there is a link between the #AstraZeneca coronavirus vaccine and blood clots, but the cause of "this reaction" is still not clear https://t.co/elafTtQKbR pic.twitter.com/VvulBoLSS8