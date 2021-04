Постер от филма за Джеймс Бонд "Операция "Мълния" от 1965 г. ще бъде предложен на търг в петък, като предварителната му оценка е 16 000 щатски долара, съобщи Ройтерс.

Rare poster of 1965 #JamesBond film #Thunderball is headed for auction on Friday & is expected to fetch $16,000. Measuring 30 by 40 inches,poster is designed to be cut into 4. Auction also has a 1962 poster for 1st Bond film 'Dr No' that has a 6,000-9,000 pounds price tag. #MIG pic.twitter.com/MCQMIplbBU