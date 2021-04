Българската актриса Мария Бакалова не успя да вземе БАФТА. Тя бе номинирана за поддържащата си роля в "Борат 2". Българката се изправи срещу Найъм Алгар, Косар Али, Доминик Фишбак, Ашли Мадекве и Юн Юх-джунг, която стана победител в категорията. Южнокорейската актриса спечели с ролята ѝ във филма "Минари".

Congratulations to Yuh-Jung Youn, winner of the Supporting Actress BAFTA for her role as spirited grandmother Soonja in Minari. #EEBAFTAs pic.twitter.com/PQ4tWcAZeD — BAFTA (@BAFTA) April 11, 2021

Анимационният филм "За душата" е първият победител за вечерта. Събитието се провеежда онлайн заради пандемията.

"I'm just here chilling" 😎 Daniel Kaluuya accepts the BAFTA for Supporting Actor for his powerful performance in Judas and the Black Messiah @JATBMFilm 🏆 #EEBAFTAs @EE pic.twitter.com/eprnAe5EcU — BAFTA (@BAFTA) April 11, 2021

With a terrifying modern twist on the haunted house genre, His House earns Remi Weeks the Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer award at the #EEBAFTAs. pic.twitter.com/zeQn6Flp8W — BAFTA (@BAFTA) April 11, 2021

