Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изправя в трети кръг срещу доминанта на клей кортовете – Рафаел Надал. До този момент Гришо елиминира Ян-Ленард Щруф и Жереми Шарди в монархията, пише Gong.bg .

Rafael Nadal & Grigor Dimitrov will face off for a spot in the #RolexMCMasters QF 😤 pic.twitter.com/nPNaMUbuWx