Депутат от канадския парламент се появи гол на виртуално заседание на Долната камара, съобщиха Асошиейтед прес и АФП.

Уилям Еймъс от Либералната партия, който представлява в Камарата на общините окръг Понтиак в Квебек от 2015 г., се появи на екраните на колегите си напълно гол на заседанието в сряда. Заради пандемията много канадски депутати участват в заседанията чрез видеоконферентни връзки.

На скрийншот, получен в канадската информационна агенция, се вижда Еймъс, изправен зад бюро между знамената на провинция Квебек и националното знаме на Канада, който прикрива интимните си части с мобилен телефон. "Това бе злощастна грешка", каза депутатът в изявление, изпратено по електронна поща.

"Видеокамерата ми случайно се оказа включена, докато се преобличах, след като се бях върнал от джогинг. Искрено се извинявам на колегите си от Камарата на общините за това непреднамерено отклоняване на вниманието. Очевидно е, че такава грешка няма да се повтори".

I made a really unfortunate mistake today & obviously I’m embarrassed by it. My camera was accidentally left on as I changed into work clothes after going for a jog. I sincerely apologize to all my colleagues in the House. It was an honest mistake + it won’t happen again.