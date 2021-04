Седем души бяха убити при масова стрелба край сграда на куриерската компания FedEx в Индианополис, съобщават световните медии. Стрелецът се е самоубил.

При нападението има и много ранени, които са откарани в различни болници.

Полицията застреля мъж, който откри огън пред летището в Сан Антонио

На снимки, разпространени в социалните мрежи, се виждат много полицейски коли и линейки на паркинга пред сградата. Близки на служители изчакват в хотел наблизо, за да научат новини за роднините си.

Ученик откри огън срещу полицаи в гимназия в Тенеси (ВИДЕО+СНИМКИ)

Пострадал при атаката заяви, че е видял мъж с пистолет, след като чул няколко изстрела. Друг ранен споделя, че племенницата му била простреляна в ръката, въпреки че при атаката не била вътре в сградата, а в кола на паркинга.

UPDATE: Eight people were shot and killed in a shooting late Thursday at a Fedex facility in Indianapolis, police said. https://t.co/Cyay8M6b8V pic.twitter.com/XqpnslV1gR