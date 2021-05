Идеално чист сапфир и комплект диамантени украшения, принадлежали на осиновената дъщеря на Наполеон Бонапарт, ще бъдат предложени на търг на "Кристис" следващата седмица в Женева, предаде Ройтерс.

Продават уникални експонати с ДНК от Наполеон

Specialist Lukas Biehler tells the story behind a dazzling set of diamond and sapphire jewels once owned by Napoleon's adopted daughter, Stéphanie de Beauharnais. They are offered in Geneva on 12 May: https://t.co/QzDXvWCUg1 pic.twitter.com/OLWlc387CL