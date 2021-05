Единайсет души, сред които девет деца, са загинали в гимназия в столицата на руската република Татарстан - Казан, при стрелба, открита от двама души днес, предаде ТАСС, като се позовава на източник от правоохранителните органи.

Президентът на Татарстан Рустам Миниханов потвърди смъртта на 7 осмокласници - четири момчета и три момичета, както и една учителка съобщи телевизия "Россия-1".

В болница са откарани 12 деца и четирима възрастни.

Единият нападател - 19 годишен, е задържан. Той е завършил същото училище преди 4 години и е имал официално регистрирано оръжие.

Вторият стрелец е ликвидиран от силите за сигурност в сградата на гимназията.

Единият нападател влязъл през главния вход с автоматично оръжие и веднага открил огън, заяви за ТАСС източник от министерството на образованието. На входа е бил ранен човек от персонала.

Загиналата при стрелбата учителка е имала час с петокласници.

Децата бяха евакуирани, някои ученици са скачали от прозорците, за да се спасят от стрелбата.

Ученичка разказа, че е била в час, когато първо чула експлозия, а след това започнала стрелба. Целият й клас бил изведен през задния вход и никой от съучениците й не е пострадал.

На място работят оперативните служби и полицаи.

През ноември 2019 г. младеж откри стрелба със законно притежавано ловно оръжие в колеж в Благовешченск, в руския Далечен изток, уби един човек, след което се самоуби. Ранени бяха трима души. Нападателят открил стрелба, след като бил изгонен от аудитория заради закъснение. Възможна причина за атаката е конфликт между студенти, посочва ТАСС.

