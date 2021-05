Попзвезди и публика започнаха да се стичат към зала О2 Арена в Лондон за церемонията за наградите БРИТ - първото голямо музикално събитие, което ще се проведе на живо пред публика в британската столица след повече от година, съобщиха Ройтерс, Асошиейтед прес и Би Би Си.

Публиката няма да носи защитни маски, а церемонията е част от програмата за проучване на правителството, чиято цел е да установи дали многолюдни събития могат да се организират на закрито без спазване на дистанция.

"Това наистина е важна стъпка по пътя към възстановяване на цялата музикална индустрия на живо", каза за Ройтерс Стив Сайър, генерален мениджър на О2 Арена. Залата е била домакин на концерт за последен път преди 14 месеца.

