Шапката тип федора, носена от актьора Харисън Форд на снимачната площадка на филма "Индиана Джоунс и храмът на обречените", отива на търг, съобщава Контактмюзик.

Харисън Форд се завръща като Индиана Джоунс

VIDEO: 🇺🇸 Indiana Jones' iconic fedora hat, worn by Harrison Ford in the 1984 action classic ‘Indiana Jones and the Temple of the Doom’, is the main attraction at an auction of #Hollywood memorabilia set to start on June 29 pic.twitter.com/b0R3Vo8HhH