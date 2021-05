НАСА публикува нова снимка от сърцето на галактиката Млечен път, съобщи Асошиейтед прес. Тя е съставена от 370 изображения от наблюдения през последните две десетилетия на орбиталната обсерватория „Чандра” и показва милиарди звезди и безброй черни дупки в сърцето на нашата галактика. Радиотелескоп в Република Южна Африка също е използван за изображението.

Unravel the threads of superheated gas and magnetic fields that make up the tapestry of energy of our Milky Way galaxy. 🌌



A new image from @ChandraXray brings to life the giant mosaic of data that weaves together this cosmic masterpiece. Discover more: https://t.co/UJZMMDe2Zg pic.twitter.com/jkNgFXk2z2