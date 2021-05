Отборите на "Манчестър Сити" и "Челси" играят при резултат 0:0 във финала на Шампионската лига на стадион „До Драгао” в Порто.

Двубоят започна с мощен натиск на футболистите на Манчестър Сити, като в първите две минути на срещата, футболистите на Челси така и не успяха да излязат от своята половина. Въпреки това символичните домакини така и не затрудниха по никакъв начин вратаря на лондончани Менди.

В 8-ата минута се стигна до първата сериозна опасност пред една от двете врати. Едерсон изведе по отличен начин Рахийм Стърлинг зад отбраната на Челси, напредна в наказателното поле, но след лека намеса на Рийс Джейсм нападателят на „гражданите” бе разколебан и не успя да стреля в точния момент. Все пак Стърлинг пробва удар с пета, който бе отразен от вратаря на символичните гости.

В ответната атака Челси също сътвори нещо интересно след нападение отляво, но Тимо Вернер не успя да стреля от много добра позиция, след като не уцели добре топката. Секунди по-късно Стърлинго отново се озова в наказателното поле на Челси, но пасът му бе пресечен от бранител на лондончани.

Не бе изминал и четвърт час игра, когато отбраната на Сити се пропука сериозно. След колеблива игра на Кайл Уокър по десния фланг на защитата на „гражданите”, футболистите на Тухел стигнаха до отличен шанс, който обаче бе пропилян от Вернер. Нападателят се оказа на отлична позиция, но ударът му попадна право в ръцете на Едерсон. Още в следващата атака, Вернер имаше нов шанс отляво, но този път ударът му рикошира излезе в корнер.

В 25-ата минута Челси стигна до свободен удар в близост наказателното поле на Сити, но не успя да се възползва, като центрирането стана лесна плячка за отбраната на „небесносините”.

В следващата атака „гражданите” имаха отличен шанс да открият резултата. Кевин Де Бройне изведе по отличен начин Фил Фоудън в наказателното поле, където английският национал пробва удар с външен фалц, който обаче в последния момент бе блокиран от Рюдигер след отлична намеса.

Час преди началото на срещата са ясни и стартовите състави на двата тима, които можете да видите по-долу.

Werner leads the line for Chelsea with Havertz & Mount in support 👊#UCL #UCLfinal pic.twitter.com/SD6Q9Nu6ss — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 29, 2021

Шампионът Сити ще има възможността да добави своята първа титла от най-комерсиалния клубен турнир в Европа. Успех за „сините” от Лондон пък би означавал втори трофей от елитната надпревара.

Челси остана без трофей през кампанията, въпреки че тимът имаше шанс да ФА Къп. Отборът на Томас Тухел финишира на четвърта позиция във Висшата лига. От своя страна „гражданите” ще се опитат да запишат требъл за втори път в рамките на последните три сезона. Възпитаниците на Пеп Гуардиола вече ликуваха с титлата и Купата на Лигата в Англия.

Стадион: „До Драгао”, Порто

Рефер: Антонио Лаос

"Манчестър Сити": 31. Едерсон – 3. Кайл Уолкър, 3. Рубен Диаш, 5. Джон Стоунс, 11. Олександър Зинченко – 20. Бернардо Силва, 8. Илкай Гюндоган, 17. Кевин де Бройне (к) – 26. Рияд Марез, 47. Фил Фодън, 7. Рахийм Стърлинг

Резерви: 13. Зак Щефен, 33. Скот Карсън, 6. Нейтън Аке, 9. Габриел Жезус, 10. Серхио Агуеро, 14. Аймерик Лапорт, 16. Родри, 21.Феран Торес, 22. Бенжамен Менди, 25. Фернандиньо, 27. Жоао Кансело, 50. Ерик Гарсия

Мениджър: Хосеп Гуардиола

"Челси": 16. Едуард Менди – 28. Сесар Аспиликуета, 6. Тиаго Силва, 2. Антонио Рюдигер – 24. Рийс Джеймс, 7. Канте, 5. Жоржиньо, 21. Бен Чилуел – 19. Мейсън Маунт, 29. Кай Хаверц, 11. Тимо Вернер

Резерви: 1. Кепа, 13. Вили Кабайеро, 3. Маркос Алонсо, 4. Андрес Кристиансен, 10.Кристиан Пулишич, 15.Курт Зума, 17.Матео Ковачич, 18. Оливие Жиру, 20.Калъм Хъдсън Одой, 22.Хаким Зиеш, 23. Били Гилмор, 33. Емерсон

Мениджър: Томас Тухел