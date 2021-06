Мъжът, който във вторник удари плесница на френския президент Еманюел Макрон, беше осъден на 18 месеца затвор, 14 от които условно, предаде Франс прес.

Прокуратурата в югоизточния град Валанс бе поискала 18-месечна присъда за Дамиен Т., който призна, че е зашлевил Макрон при посещението му в департамент Дром.

Насилието срещу високопоставен държавен служител във Франция се наказва с до три години затвор и глоба от 45 000 евро.

Тази плесница, е „напълно недопустима” и е „акт на умишлено насилие”, подчерта представителят на държавното обвинение Алекс Перен в присъствието на 28-годишния мъж с дълга коса, зелена фланелка и очила, съден по бързата процедура. В съдебната зала имаше и много журналисти.

Прокурор Перен поиска нападателят да бъде оставен в предварителния арест заради опасност от рецидив, предвид „своеобразната студена решимост” на подсъдимия, който членува в дружества, свързани с бойни изкуства, Средновековието и комикси манга.

Досега Дамиен Т. не е бил познат на правосъдието. Пред съда извършителят заяви, че е действал импулсивно, а не по план. Той бил мотивиран от гнева си, че Франция „запада”, предаде Асошиейтед прес.

Французинът, идентифициранот медии като Дамиен Тарел, призна, че е ударил на президента „твърде силен” шамар. „Като видях неговото приятелско и лъжливо изражение, почувствах погнуса и реагирах бурно”, каза той пред съда.

Беше импулсивна реакция. Аз самият се изненадах, че се стигна до такова насилие, увери мъжът.

Дамиен Тарел разказа, че е обсъждал с приятели да вземат яйца или торта, които да хвърлят по Макрон, но се отказали.

„Мисля, че Еманюел Макрон олицетворява упадъка на страната ни”, каза Тарел, без да обясни какво има предвид.

Мъжът заяви на съда, че подкрепя движението на „жълтите жилетки”, което разтърси управлението на френския президент през 2019 г., отбелязва АФП.

Той разказал на следователите, че има десни и крайнодесни политически убеждения, без да е член на партия или групировка, съобщиха от прокуратурата.

