Мачът Дания-Финландия продължава. Играта беше прекъсната, след като звездата на домакините Кристиан Ериксен колабира на терена. Финландците аплодираха отбора на Дания.

В момента резултатът на стадион „Паркен” е 0:1 за финландците.

Following the request made by players of both teams, UEFA has agreed to restart the match between Denmark and Finland tonight at 20:30 CET (TBC).



The last four minutes of the first half will be played, there will then be a 5-minute half-time break followed by the second half.