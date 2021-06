Владимир Путин и Джо Байдън са се договорили за връщане на посланиците на САЩ и Русия. Това стана ясно на пресконференцията на Путин след срещата, която е първата помежду им.

Двамата президенти разговаряха общо близо четири часа, отначало в тесен формат, а след кратка почивка - в разширен състав с делегации. Разговорите бяха във вила „Ла Гранж” в Женева.

Байдън и Путин си стиснаха ръцете (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Що се касае до връщането на посланиците на тяхната месторабота, в Москва съответно американският посланик и във Вашингтон съответно руският посланик, ние се договорихме, че този въпрос е решен", заяви Путин.

Той нарече разговорите с Байдън "конструктивни" и без никаква враждебност. Освен това двете страни започвали консултации по темата с кибератаките.

