Полицейска операция във Вюрцбург, Германия, съобщава "Ройтерс". Центърът на града е затворен. Местни медии съобщават за намушкани хора.

От полицията съобщиха, че има задържан, а местното население не е в опасност.

#Würzburg: Police in the southern German state of Bavaria say officers and emergency personnel are attending an incident at Barbarossaplatz in central Würzburg. A number of people are reported to have sustained injuries.pic.twitter.com/Ah8n6FBVok