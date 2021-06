Убити и ранени при нападение на въоръжен мъж в Германия. Най-малко трима са били намушкани смъртоносно в центъра на град Вюрцбург. Шестима души са с различни наранявания. Извършителят е бил задържан, след като полицаи го простреляли в крака.



#Würzburg: Police in the southern German state of Bavaria say officers and emergency personnel are attending an incident at Barbarossaplatz in central Würzburg. A number of people are reported to have sustained injuries.pic.twitter.com/Ah8n6FBVok