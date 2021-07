Принцовете Хари и Уилям откриха статуя на майка си принцеса Даяна. Любимото кътче на покойната бивша съпруга на принц Чарлз - потъналата градина в двореца Кенсингтън, е преустроена, за да приюти монумента.

Той бе издигнат по случай 60-тата годишнина от рождението ѝ.

Заради пандемията откриването на статуята беше в тесен кръг.

The first photos of the commemorative statue of Princess Diana have been released. Princes William and shared their reactions to the touching tribute with sculptor Ian @RankBroadley and their late mother’s siblings, Lady Jane Fellowes, Lady Sarah McCorquodale and Charles Spender. pic.twitter.com/n3T5GfI5uC