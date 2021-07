Мощна експлозия отекна в Дубай тази вечер. Причината засега не е ясна, предаде Ройтерс, като се позова на очевидци. Но според различни източници става дума за експлозия на петролен танкер.

This was the explosion heard across Dubai tonight. Details to follow. Praying all are safe. Via @xmufaxsam_ pic.twitter.com/pGUPYx0rUj

Две пожарни коли и линейки са се насочили в южната част на Дубай към главния път, водещ към Абу Даби, съобщи кореспондент на агенцията.

An explosion has occurred at Jebel Ali Port, #Dubai, #UAE. Initial reports are of an incident involving an oil tanker, these reports aren’t currently confirmed. pic.twitter.com/YptV36JEk4