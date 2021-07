Най-малко 50 души са загинали при пожар в болница в южния иракски град Насирия. Има десетки пострадали и в COVID отделението.

Iraq: Hospital fire in Covid ward kills dozens https://t.co/d6YIf5N1fk

Засега не са ясни причините за трагедията, но вероятно става въпрос за избухнала кислородна бутилка. Новото отделение за лечение на болни от коронавирус със 70 легла било открито само преди три месеца.

В него е имало поне 63 пациенти, когато е пламнал огънят.

Dozens killed as fire rips through Iraq COVID hospital https://t.co/iSG8IYkjjf

VIDEO — Blaze engulfs #COVID19 hospital in Iraq's Nassiriya, killing at least 39 people, injuring 20pic.twitter.com/60uggfpOhs