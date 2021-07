„Трябва ли да се радвам, когато видя как вирусът се предава пред очите ми?”

Това попита в Туитър Мария Ван Керхове, водещият епидемиолог на Програма за спешни случаи в здравеопазването в Световната здравна организация.

Така Керхове коментира финала на UEFA EURO 2020, където мнозинството от нагъсто събраните хора по трибуните не носеха предпазни маски.

Според епидемиолога последствията за общественото здраве ще са катастрофални, особено с оглед на разпространението на новия щам „Делта” на коронавируса, пишат Vesti.bg .

Am I supposed to be enjoying watching transmission happening in front of my eyes?



The #COVID19 pandemic is not taking a break tonight… #SARSCoV2 #DeltaVariant will take advantage of unvaccinated people, in crowded settings, unmasked, screaming/shouting/singing. Devastating.